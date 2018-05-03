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Kağıthane'de takla atan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 12:42 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de  kaza yapan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kağıthane'de takla atan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Zeki GÜNAL /İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de kaza yapan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cendere Caddesi Sütlüce istikametine giden kamyonet Sultangazi Belediyesine ait bir minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyonet takla attı. Kamyonette bulunan sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Kamyonetin çarptığı Sultangazi Belediyesine ait minibüsün sürücüsü, "Bize yeşil ışık yandı, ben kalkış yaptım. Bir fren sesi, arkadaş kırmızı ışıkta geçip bana vurdu sonra takla attı" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Kağıthane'de takla atan kamyonetteki 2 kişi yaralandıKağıthane'de takla atan kamyonetteki 2 kişi yaralandıKağıthane'de takla atan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

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