Kağıthane’de vitesi geri takmayı unutan kadın sürücü apartmana daldı

Kağıthane’de işe girmek için evden çıkan bir kadın arabasının vitesini geri takmayı unutunca oturduğu apartmana daldı. Olaydan yara almadan kurtulan kadın sürücüyü komşuları sakinleştirdi. Arabanın apartmanın yanındaki on metrelik boşluğa düşmemesi faciayı önledi.

Olay, Kağıthane Nurtepe Mahallesi Emin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice isimli kadın sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı. Arabasına binen kadın park yerinden geri geri çıkmaya çalıştığı sırada vitesi değiştirmeyi unuttu. Kadın bir anda oturduğu apartmanın kapısından içeri girdi.

Olaydan yara almadan kurtulan kadın sürücü komşularının yardımıyla arabadan çıktı. Arabanın apartmanın yanındaki on metrelik boşluğa düşmemesi faciayı önledi.