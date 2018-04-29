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Kağıthane'de yangın mahalleyi dumana boğdu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, mahalleyi dumana boğdu.

Kağıthane'de yangın mahalleyi dumana boğdu

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, mahalleyi dumana boğdu. Evlerinde duramayan mahalle sakinleri kendilerini sokağa attı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Gültepe Harmantepe Mahallesi Aslan Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında oluşan yoğun duman nedeniyle evlerinde duramayan mahalle sakinleri kendilerini sokağa attı. Nefes almakta zorlanan bazı vatandaşlar, elleriyle ağızlarını kapatmak zorunda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Seyrantepe ve Beşiktaş itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalara başladı.

Yangının çıktığı dairenin sahibi Hüseyin Aslan, "Yangın bir anda çıktı. Bir şey anlamadık. İçeridekilerin hepsi dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı" dedi.

(FOTOĞRAF)

Kağıthane'de yangın mahalleyi dumana boğduKağıthane'de yangın mahalleyi dumana boğduKağıthane'de yangın mahalleyi dumana boğdu

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