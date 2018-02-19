Kağıthane’de yaşlı adam karısını bıçaklayarak öldürdü

Kağıthane’de şizofreni başlangıcı olduğu iddia edilen şahıs, kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şahıs polis tarafından yakalanırken, kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Akçam Sokak’ta bir binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer K. (66) ve Fadime K (65) yaklaşık 1 sene önce daireye taşındı. Taşındıktan sonra şizofreni başlangıcı teşhisi konulan Ömer K., son 1 haftada eşiyle sürekli tartıştı. Yine bugün çıkan tartışmada Ömer K., mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kadın aldığı 7 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybederken, yeğenini arayan Ömer K. ardından kayıplara karıştı. Binadaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, daireye girdiklerinde yaşlı kadını kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Kadının öldürüldüğünü duyarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirirdi.

Olay sonrası kaçan Ömer K. ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayeti işlediği bıçakla birlikte Şişli Feriköy’de yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Asayiş Büro Amirliğine getirilen şahıs cinayeti işlediğini itiraf etti. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumana kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.