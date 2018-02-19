HABER

Kağıthane’de yaşlı adam karısını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 20:14 | Son Güncelleme

Kağıthane’de şizofreni başlangıcı olduğu iddia edilen şahıs, kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü.

Kağıthane’de şizofreni başlangıcı olduğu iddia edilen şahıs, kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şahıs polis tarafından yakalanırken, kadının yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Akçam Sokak’ta bir binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer K. (66) ve Fadime K (65) yaklaşık 1 sene önce daireye taşındı. Taşındıktan sonra şizofreni başlangıcı teşhisi konulan Ömer K., son 1 haftada eşiyle sürekli tartıştı. Yine bugün çıkan tartışmada Ömer K., mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kadın aldığı 7 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybederken, yeğenini arayan Ömer K. ardından kayıplara karıştı. Binadaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, daireye girdiklerinde yaşlı kadını kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Kadının öldürüldüğünü duyarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirirdi.
Olay sonrası kaçan Ömer K. ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayeti işlediği bıçakla birlikte Şişli Feriköy’de yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Asayiş Büro Amirliğine getirilen şahıs cinayeti işlediğini itiraf etti. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumana kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı

Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta kaçak silah operasyonu

Kahramanmaraş’ta kaçak silah operasyonu

Bağdat’ta patlama: 5 yaralı

Bağdat’ta patlama: 5 yaralı

Alkollü sürücü kanala devrilen otomobilinde sigara içmeye devam etti

Alkollü sürücü kanala devrilen otomobilinde sigara içmeye devam etti

Kahramanmaraş'ta 15 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 15 silah ele geçirildi

Trafik magandalığında son nokta! Kullandığı aracın tavanına çıktı

Trafik magandalığında son nokta! Kullandığı aracın tavanına çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.