Kağızman’da PKK/ KCK operasyonu: 8 gözaltı

Kars’ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda aralarında muhtarlarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Güvenlik güçleri örgüt adına eylem ve faaliyet yaptığı belirlenen aralarında muhtarlarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Kars Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.