Kağızman’da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Kars’ın Kağızman İlçesi’nde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı oldukları, örgüt mensuplarına milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen şüpheli 9 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla Kağızman’da yakalandı.

Gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve halklarında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan yasal işlem başlatılan şüpheli 9 kişi Emniyet’teki işlemlerin ardından Adliye’ye sevk edildi.

Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız, demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.