IHAAW171647-ASA/12-04-2018
- Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, dava hakkındaki nihai kararın 19 Nisan’da açıklanacağını açıkladı.
12.04.2018 17:16:47 TSI
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