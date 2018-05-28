HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 19:40 | Son Güncelleme

ADANA'da Seyhan Nehri'ne düşen otomobilde bulunan Gizem Koz (22), suya atlayan baba Nuri Koz (46) tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.  Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Eski Baraj kapaklarında meydana geldi.

Kahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Seyhan Nehri'ne düşen otomobilde bulunan Gizem Koz (22), suya atlayan baba Nuri Koz (46) tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.
Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Eski Baraj kapaklarında meydana geldi. İddiaya göre Nuri Koz, kızı Gizem Koz (22) ile birlikte iftar saatini beklemek için otomobille Seyhan Nehri kıyısına geldi. Bir süre otomobil içinde oturan Nuri Koz, bir arkadaşını görünce aracın el freninin çekmeden aşağı indi. Bu sırada Gizem Koz'un içinde bulunduğu otomobil nehre düştü. Suya gömülen aracın içindeki kızının çığlıklarını duyan baba ise suya atladı.
TAŞLA CAMI KIRDI
Aracın kapısını açamayan babaya çevredeki vatandaşlar camı kırması için taş attı. Taşla aracın ön camını kıramayan baba, daha sonra otomobilin yolcu bölümündeki camı kırarak kızını kurtardı. Çevrede balık tutan vatandaşlarda suya atlayarak baba Koz'a yardım etti. Büyük korku ve panik yaşayan Gizem Koz ise kıyıya çıkarıldı.
Olay yerine çağırılan 112 ekibi, eli kesilen Nuri Koz'a müdahale etti. Gizem Koz ise sedyeye yatırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayın aniden olduğunu söyleyen Nuri Koz, "Nasıl oldu anlamadım, araç birden suya düştü. Kızımı kurtardım, gerisi önemli değil" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardıKahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardıKahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardıKahraman baba, otomobil içinde nehre düşen kızını kurtardı

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Minibüste 13 kaçak yakalandıMinibüste 13 kaçak yakalandı
Genç kız çatıdan atlayarak intihar ettiGenç kız çatıdan atlayarak intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Erdoğan, unvanlarının hepsini bana borçlu

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Erdoğan, unvanlarının hepsini bana borçlu

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

İYİ Parti mitinginde tutuklanan yankesicinin kardeşi ünlü oyuncu çıktı!

İYİ Parti mitinginde tutuklanan yankesicinin kardeşi ünlü oyuncu çıktı!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

İlginizi Çekebilir

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.