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Kahramankazan'da Saray Keresteciler Sitesi'nde yangın - 3

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 17:31 | Son Güncelleme

(Görüntülü)Kahramankazan'da Saray Keresteciler Sitesi'nde yangın - 2

(Görüntülü)Kahramankazan'da Saray Keresteciler Sitesi'nde yangın - 2

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