Kahramanmaraş merkezli FEETÖ operasyonu: 7 teğmen gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen ve halen görevde olan 7 teğmen gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emnyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.
Kahramanmaraş merkezli Tekirdağ, İzmir, Batman, Bingöl, Erzincan, Kilis ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda
meslekten ihraç edilen ve halen görevde olan 7 teğmen gözaltına alındı. Operasyonda bazı dijital verilere de el konuldu.
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