Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonu: 11 astsubay gözaltında

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 11 astsubay gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 astsubay hakkında gözaltına kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Ankara, Siirt, Hakkari, Şırnak, Trabzon, Osmaniye, Kayseri, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 12 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda Kara ve Hava Kuvvetleri'ne mensup 11 astsubay gözaltına alındı.
Örgütün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak iletişim kurduğu belirtilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.
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