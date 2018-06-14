Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor (2)

ANNE VE 2 OĞLU, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ta dün sağanağın ardından oluşan selde boğularak hayatını kaybeden Fatma Uşak ile çocukları Ali Osman ve Mevlüt Uşak'ın cenazeleri, hastanedeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve 2 oğlu için öğle vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Vahdettin Özkan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, milletvekilleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 7 yıllık eşi ve 2 oğlunu kaybeden Hasan Uşak, törende güçlükle ayakta durabildi.

Alınan helalliğin ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından anne Fatma ve çocukları Ali Osman ve Mevlüt için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırıldı. Daha sonra cenazeler, Şeyh Adil Mezarlığı'na götürülerek gözyaşlarıyla yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

EVE 1.5 SAATTE GİDEBİLMİŞ

Kendisine sel ile verilen bilginin ardından çalıştığı hazır sıva imalathanesinden yola çıkan Hasan Uşak'ın 7 kilometre uzaklıktaki evine, 1.5 saatte ulaşabildiği belirtildi.

ÇÖKEN EVİN ZEMİNİNDE BOĞULDU

Öte yandan sel suyunun evin arkasındaki okul inşaatından çıkılan moloz parçalarını eve kadar sürükleyip, duvarı yıkarak içeri girdiği tespit edildi. Fatma Uşak ve 2 oğlunun, moloz yığınları nedeniyle çöken evin zeminine düşerek boğulduğu belirtildi. Anne ve çocukların cesetlerinin evin zemininde oluşan 2 metrelik çukurdan da suyun tahliyesinin ardından çıkarıldığı kaydedildi.