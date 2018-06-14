HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 14:40 | Son Güncelleme

ANNE VE 2 OĞLU, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Kahramanmaraş'ta dün sağanağın ardından oluşan selde boğularak hayatını kaybeden Fatma Uşak ile çocukları Ali Osman ve Mevlüt Uşak'ın cenazeleri, hastanedeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor (2)

ANNE VE 2 OĞLU, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Kahramanmaraş'ta dün sağanağın ardından oluşan selde boğularak hayatını kaybeden Fatma Uşak ile çocukları Ali Osman ve Mevlüt Uşak'ın cenazeleri, hastanedeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve 2 oğlu için öğle vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Vahdettin Özkan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, milletvekilleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 7 yıllık eşi ve 2 oğlunu kaybeden Hasan Uşak, törende güçlükle ayakta durabildi.
Alınan helalliğin ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından anne Fatma ve çocukları Ali Osman ve Mevlüt için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırıldı. Daha sonra cenazeler, Şeyh Adil Mezarlığı'na götürülerek gözyaşlarıyla yan yana kazılan mezarlara defnedildi.
EVE 1.5 SAATTE GİDEBİLMİŞ
Kendisine sel ile verilen bilginin ardından çalıştığı hazır sıva imalathanesinden yola çıkan Hasan Uşak'ın 7 kilometre uzaklıktaki evine, 1.5 saatte ulaşabildiği belirtildi.
ÇÖKEN EVİN ZEMİNİNDE BOĞULDU
Öte yandan sel suyunun evin arkasındaki okul inşaatından çıkılan moloz parçalarını eve kadar sürükleyip, duvarı yıkarak içeri girdiği tespit edildi. Fatma Uşak ve 2 oğlunun, moloz yığınları nedeniyle çöken evin zeminine düşerek boğulduğu belirtildi. Anne ve çocukların cesetlerinin evin zemininde oluşan 2 metrelik çukurdan da suyun tahliyesinin ardından çıkarıldığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor (2)Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor (2)Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor (2)Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor (2)

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldüKamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştüŞanlıurfa'ya şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

İlginizi Çekebilir

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.