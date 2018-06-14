Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor (3)

MAHALLE YASA BÜRÜNDÜ

Kahramanmaraş’ta yaşanan sel nedeniyle evlerinde boğularak yaşamını yitiren anne Fatma Uşak ve çocukları Ali Osman ile Mevlüt Uşak’ın yaşadığı sokakta üzüntü hakim. Bayram öncesi son tıraşlarını yaptığı çocukların ölüm haberiyle şoke olan berber Muhsin Karagedik, "Çocukları annesi tıraşa getirmişti. Bayram tıraşı yaptım. Saçlarını kısalttım. Dün yaşanan selde evlerinde öldüklerini öğrenince çok üzüldüm" dedi.

'ÇOCUKLARINI GÖZÜNDEN SAKINIRDI'

Sel sırasında eve girerek aileyi kurtarmaya çalışan Ali Bağlar ise olay sırasında yaşadıklarını anlattı. Uşak ailesinin oturduğu evin karşısında oto yıkamacı işleten Bağlar, sokaktaki su nedeniyle eve ulaşmakta zorluk yaşadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Beni üst katta oturan komşu uyardı. Yağmur nedeniyle sesini duyamadım. Bana alt katı işaret edince baktığımda evi su basığını gördüm. Karşıya geçmeye çalıştım fakat nehir gibi su akıyordu. Birkaç arkadaş kola kola girerek karşıya geçtik. Elektrik panosuna su geçtiği için demir kapıda elektrik akımı olmuştu. Bende balyozla penceredeki demir parmaklıkları ve camları kırarak suyu tahliye etmeye çalıştım. Bu sırada yanımdaki arkadaşı bacaklarından tutarak aşağıya indirdim ve kapıyı açarak içeri girdik. Daha sonra anne ve çocukları aramaya başladık. Arkadaşım küçük çocuğu kanepenin yanında gördü bende ayağından tutarak aldım. Çocuğu dışarı çıkartarak suni teneffüs yaptım. Sonra sağlıkçı bir arkadaş geldi ilk yardım yaptı. Sokaktan geçen bir otomobil çocuğu hastaneye götürdü ama kurtarılamadı. Diğer çocuğu ve anneyi AFAD ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla buldu. Burada 5-6 yıllık komşumuzdu. Anne çocuklarını çok severdi, gözü gibi bakardı. Çok iyi insanlardı, Allah rahmet etsin."

'İŞE GİTTİM GELDİM HEPSİ VEFAT ETMİŞTİ'

Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden acılı baba Hasan Uşak ise taziyeleri kabul ediyor. Eşi ve çocuklarını kaybetmenin şokunu yaşayan Uşak, "Allah’tan gelen bir şey. İşyerindeydim geldim hepsi vefat etmişti. Allah verdi, Allah aldı. Çocuklarımı en son işe giderken gördüm. Öperek işe gittim, geldiğimde öldüklerini öğrendim" diye konuştu.

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