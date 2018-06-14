HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

ANNE VE 2 OĞLU, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Kahramanmaraş'ta dün sağanağın ardından oluşan selde boğularak hayatını kaybeden Fatma Uşak ile çocukları Ali Osman ve Mevlüt Uşak'ın cenazeleri, hastanedeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

ANNE VE 2 OĞLU, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Kahramanmaraş'ta dün sağanağın ardından oluşan selde boğularak hayatını kaybeden Fatma Uşak ile çocukları Ali Osman ve Mevlüt Uşak'ın cenazeleri, hastanedeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve 2 oğlu için öğle vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Vahdettin Özkan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, milletvekilleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 7 yıllık eşi ve 2 oğlunu kaybeden Hasan Uşak, törende güçlükle ayakta durabildi. Alınan helalliğin ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından anne Fatma ve çocukları Ali Osman ve Mevlüt için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırıldı. Daha sonra cenazeler, Şeyh Adil Mezarlığı'na götürülerek gözyaşlarıyla yan yana kazılan mezarlara defnedildi. EVE 1.5 SAATTE GİDEBİLMİŞ Kendisine sel ile verilen bilginin ardından çalıştığı hazır sıva imalathanesinden yola çıkan Hasan Uşak'ın 7 kilometre uzaklıktaki evine, 1.5 saatte ulaşabildiği belirtildi. ÇÖKEN EVİN ZEMİNİNDE BOĞULDU Öte yandan sel suyunun evin arkasındaki okul inşaatından çıkılan moloz parçalarını eve kadar sürükleyip, duvarı yıkarak içeri girdiği tespit edildi. Fatma Uşak ve 2 oğlunun, moloz yığınları nedeniyle çöken evin zeminine düşerek boğulduğu belirtildi. Anne ve çocukların cesetlerinin evin zemininde oluşan 2 metrelik çukurdan da suyun tahliyesinin ardından çıkarıldığı kaydedildi.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
FETÖ'nün 'öğrenci evi imamı' olduğu iddia edilen şüpheli serbest kaldıFETÖ'nün 'öğrenci evi imamı' olduğu iddia edilen şüpheli serbest kaldı
Eline demir parmaklık saplandıEline demir parmaklık saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Diğer Haberler
Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.