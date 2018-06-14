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Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 12:17 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta dün sağanağın ardından oluşan selde apartmanın bodrum katındaki daireye dolan suda boğulan Fatma Uşak (40) ile çocukları Mevlüt (9) ve Ali Osman'ın (7) yakınları yasta. Fatma Uşak'ın faciadan önce, çocuklarını bayram tıraşından eve getirdiği belirtildi.

Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor

Eyyüp BURUN- Ömer KOÇ/KAHRMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta dün sağanağın ardından oluşan selde apartmanın bodrum katındaki daireye dolan suda boğulan Fatma Uşak (40) ile çocukları Mevlüt (9) ve Ali Osman'ın (7) yakınları yasta. Fatma Uşak'ın faciadan önce, çocuklarını bayram tıraşından eve getirdiği belirtildi.
Kentte dün akşam saatlerinde aniden başlayan kuvvetli yağmur, sele neden oldu. Cadde ve sokaklardaki birçok rögar taşınca, yükselen su araçları sürükledi, asfaltı söktü. Akçakoyunlu Mahallesi'nde sel suyu, bir apartmanın ihata duvarını yıkarak, bodrum katın penceresinden daireye doldu. Dairede bulunan Fatma Uşak ile çocukları Mevlüt ve Ali Osman Uşak, içeride mahsur kaldı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri, suyu tahliye ettikten sonra girdiği dairede, anne ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini buldu.
Fatma Uşak'ın felaketten dakikalar önce sel sularının getirdiği bir ağaç dalını aldıktan sonra eve girdiği ortaya çıktı.
BABA UŞAK ACI HABERLE SARSILDI
Bu arada olaydan sonra komşularının telefonla ulaşıp, 'sel var eve gel' diye haber verdiği baba Hasan Uşak, eve gelince acı haberle sarsıldı. Eşi ve iki çocuğunu kaybeden Hasan Uşak, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Büyük acı yaşayan Uşak, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
ÇOCUKLARI BAYRAM TIRAŞINDAN GETİRMİŞ
Fatma Uşak’ın Ramazan Bayramı öncesi iki çocuğunu tıraş ettirdikten sonra eve geldiği, bir süre sonra da facianın yaşandığı belirtildi. Uşak'ın kuzeni Mustafa Kılıçsallayan, “Bayramları kara geçecek” dedi.
OTOPARKA SU DOLDU
Sel, birçok ev ve işyerinde su baskınlarına neden oldu. Kentteki bir kapalı otoparka da su doldu. Otoparkta yaklaşık 180 araç su içinde kaldı. İtfaiye ve belediye ekipleri, vidanjörlerle suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
KAMU KURUMLARINI DA SU BASTI
Sel, Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezinde bulunan Kadın ve Aile Müdürlüğü binası ile Panorama Müzesi'nde de su baskınlarına neden oldu. Müze ve müdürlükte büyük çapta maddi zarar meydana geldi. İki kurumda da suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri de iş makineleriyle yollarda temizlik çalışması yaparak hasar tespit çalışmalarına başlandı.
KOMİSYONLAR OLUŞTURULDU
Sel nedeniyle meydana gelen zararın tespiti için de hasar tespit komisyonları oluşturuldu. Zararın hem hızlı, hem de uzman kişiler tarafından tespit edilebilmesi amacıyla evler, araçlar, ev eşyaları ve esnaf için ayrı ayrı hasar tespit komisyonları oluşturuldu.
Eve dolan sel suları nedeniyle boğularak yaşamını yitiren anne Fatma Uşak ile çocukları Mevlüt Ali Osman Uşak’ın cenazeleri ise öğle vakti kılınacak cenaze namazıyla kent mezarlığına defnedilecek.

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Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyorKahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyorKahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyorKahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor

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