Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.16'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, yerin 9,29 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

ÇORUMDA DA DEPREM

Çorum'un Dodurga ilçesnde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 3.6 klometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

