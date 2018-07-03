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Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde, Çorum'un Dodurga ilçesnde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.16'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, yerin 9,29 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

deprem

ÇORUMDA DA DEPREM

Çorum'un Dodurga ilçesnde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 3.6 klometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Maraş kandilli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
GÖKÇEK YİNE FETÖYLE ABD NİN İŞİ DER.CAHİL HERİF,TEKTONİK FAY HATLARI VE LEVHA TEKTONİĞİ HAKKINDA BİLGİ EDİN.BİRDE BU DEPREMLERDE ALLAHIN İZİNİ ARAYANLARA GÜLÜYORUM.
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