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Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 11:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 2. katındaki boş evde kilitli olarak tutulan 18 yaşından küçük olan ve güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan genç kız, kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi.

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş’ta boş evde kilitli tutulan genç kızın yardım çığlığına önce bina sakinleri sonra polis ekipleri yetişti.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi Trabzon Bulvarı üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın ilk ışıklarında bir genç kız, boş evin balkonuna çıkarak apartman sakinlerine kaçırıldığını söyleyerek polisi aramalarını istedi.

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İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evin kapısının kilitli olması sebebiyle itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polis ekipleriyle birlikte yangın merdiveni aracılıyla genç kızı evin balkonundan aşağı indirdi. Genç kız, ekip aracına alınarak 112 sağlık görevlileri tarafından muayene edildi. 18 yaşından küçük olan ve güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan genç kız, alınan sağlık raporunun ardından çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Tamamen eşyasız olan evde inceleme yapan polis ekipleri, bir sünger yatak üzerinde uyandığını öne süren genç kızı alıkoyan kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş genç kız sünger yatak

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