Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Kahramanmaraş-Göksun karayolu Beşoluk mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 46 N 2413 plakalı otomobil, kent merkezi istikametine giderken 27 BDF 20 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil iki bölündü.
Otomobilde bulunan 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi de sağlık ekiplerince Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. (AA)
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