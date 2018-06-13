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Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 19:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen sel esnasında bir binanın bodrum katını su bastı. İçeride bulunan anne ve 2 çocuğu boğuldu.

40 dakika süren sağanak yağış sırasında Onikişubat ilçesi, Akçakoyunlu Mahallesi’nde bir apartmanın bodrum katındaki evi sel suları bastı. Bu sırada evden çıkmayan Fatma Uşak ve çocukları Mevlüt ve Ali Osman Uşak boğularak hayatın kaybetti. Anne ve iki çocuğun cenazesi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası bulundukları yerden çıkarıldı. Anne ve çocuklarının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

'3 KARDEŞİMİZ VEFAT ETTİ'

Suların çekilmesiyle birlikte Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerinde inceleme yaptı.
İnceleme sonrası konuşan Vali Özkan, şunları söyledi: “Bugün maalesef şehrimizde çok kısa bir zamanda çok yoğun bir yağmur yağdı. Bu yağış sonrası belirli mahallelerimizde sele maruz kaldık. Bu bölgede de 3 kardeşimiz sele maruz kalarak vefat etti. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Olay çok yeni yağış sonrası bütün birimlerimiz ile seferber halinde var olan zararlar ziyanlar tespit ediliyor. Ondan önce tehlikeli bölgeler konusunda araştırma yapılıyor.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, “Çok üzücü bir olayla karşı karşıyayız acı bir afet olayı yaşadık. Burada da gördüğünüz gibi bir inşaat var özel sektöre ait. Buraya biriken tonozlar nedeniyle evin içine yağmur suları dolmuş. Şehrimizin altına kilometrelerce yağmur kanalları yapıyoruz” dedi.

Anne ve 2 çocuğunun boğulduğu bodrum katı ve çevresindeki binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

İHA

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