Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), (DHA) - SURİYE'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör örgütlerine yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in (23) Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Şehidin Fatih Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi yetkililer verdi. Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken geçici görevle Afrin'e giden Orhan Sürmen'in şehit haberini alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Bekar olan Orhan Sürmen'in şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları baba evine akın etti. Baba ocağına ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
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