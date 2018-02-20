Kahramanmaraş'ta 15 silah ele geçirildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 15 silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve mühimmat kaçakçılığını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde il merkezi ile Pazarcık ilçesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 13 tabanca, 2 tüfek ve 1 gaz tabancacısı ele geçirildi. Silahlara el konulurken ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.
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