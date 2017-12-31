Kahramanmaraş'ta 20 şişe sahte içki ele geçirildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, yeni yıl kutlamaları öncesi, polisin düzenlediği operasyonda 20 şişe sahte içki ele geçirildi.Yılbaşı nedeniyle denetimlerini artıran Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Evliya Mahallesi'nde park halindeki otomobilde arama yaptı. Araçta yapılan aramada, kaçak üretildiği belirlenen 20 sahte içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, araç sahibi M.D. hakkında, yasal işlem başlatıldı.
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