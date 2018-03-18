Kahramanmaraş’ta 45 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 45 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kanuni Mahallesi Yusuf Çavuş Caddesi üzerinde bulunan iş yerine yapılan operasyonda kaçak olduğu belirlenen 18 adet akıllı, 27 adet tuşlu olmak üzere toplam 45 adet cep telefonu ile 1 adet IMEI klonlama makinesi ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
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