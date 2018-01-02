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Kahramanmaraş'ta 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 15:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 6 kişi polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren ve kimlikleri belirlenen şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışma ile Toygun B., Emre B., Sedat Y. ve Mustafa Ö. ile yaşları 18'den küçük 2 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden birinin adresinde yapılan aramada çalıntı tablet ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Mustafa Ö.'nün 9 yıl 8 ay, Sedat Y.'nin ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları olduğu otaya çıktı. Sorgulamalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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