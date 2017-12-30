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Kahramanmaraş'ta 900 polisle huzur uygulaması

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 00:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ömer KOÇ/KAHRAMNMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta 900 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Kent merkezi ile ilçelerde 900 polisin katılımıyla yapılan uygulama kapsamında, birçok kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçların evrakları kontrol edilip içi ve bagajı polislerce arandı. Sürücü ve yolcuların da üst aramasını yapan ekipler, kimlik kontrolü yaptı. Bir otomobilde bıçak bulan polis, içerisindekilerden birininin kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine kimlik sordu. Şahıs kimlik gösteremeyince kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.

ARAÇTAN YEDEK PLAKA ÇIKTI

Durdurulan bir başka aracın bagajında ise yedek 2 plaka çıktı. Yapılan kontrollerde plakalarla araçta takılı plakaların aynı olduğu ortaya çıkarken, sürücü aracını yeni aldığını ve muayene nedeniyle plakaların değiştiğini söyledi. Polisler ise araçlarda yedek plaka olmayacağını belirterek sürücüyü uyardı.

Uygulama kapsamında kafe, gazino, bar, park, bahçe, ara sokak ve meydanlar gibi umuma açık yerler de ekiplerce denetlendi. Vatandaşlar ise huzur operasyonundan memnun olduklarını söyledi. Bu operasyonlar sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini belirten vatandaşlar polislere teşekkür edip işlerinde kolaylıklar diledi.

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