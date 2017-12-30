Kahramanmaraş'ta aranan 24 kişi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta yapılan huzur ve güven denetiminde çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

Dün 18.30 ile 23.00 saatleri arsında il merkezi ile ilçelerde huzur operasyonu yapıldı. Şehrin birçok yerinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçların evrakı kontrol edilip içi ve bagajı polislerce arandı. Ayrıca sürücü ve yolcuların da üst araması ile GBT sorguları yapıldı.

Huzur operasyonunda durdurulan bir araçta bıçak ele geçirilirken, sahibinin de üzerinden kimlik çıkmadı. Şahıs, kimlik tespiti için bıçakla birlikte polis merkezine götürüldü. Denetim noktasında durdurulan bir otomobilin bagajının tamamen mandalina ile dolu olduğu görüldü. Hatay tarafından narenciye kesiminden geldiğini söyleyen sürücü, gerekli kontrollerin ardından yoluna devam etti. Bir başka otomobilin bagajında araçta takılı plakanın aynısı çıktı. Sürücü aracını yeni aldığını ve muayene nedeniyle plakaların değiştiğini söyledi. Ekipler araçlarda yedek plaka olmayacağını belirterek sürücüyü uyardı.