Kahramanmaraş'ta aranan 34 kişi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik olarak polis tarafından yapılan operasyonda 10'u adam yaralama, 4'ü cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarından olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, il genelinde 105 polisten oluşan 32 ekiple 57 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan polis, 10'u adam yaralama, 4'ü cinsel istismar ve cinsel saldırı, 2'si hırsızlık, 1'i taksirle adam yaralama/öldürme, 17'si de güveni kötüye kullanma, mühür bozma gibi suçlardan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı.

Şüpheliler, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

