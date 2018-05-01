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Kahramanmaraş'ta aranan 8 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis tarafından yapılan huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta aranan 8 kişi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, polis tarafından yapılan huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.
Dün gün boyu il genelinde yapılan huzur operasyonuna 137 ekipten 653 polis katıldı. Okul çevreleri, park ve bahçeler, otogar, umuma açık yerlerde yapılan uygulamada 2 bin 833 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulama sonunda haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
569 aracın kontrol edildiği uygulamalarda bazı sürücülere bin 423 lira para cezası kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.
Uygulama süresince ayrıca 6 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 744 lira idari para cezası kesildi.

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