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Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 15:22 | Son Güncelleme

GÖREVİ BABASINDAN DEVRALMIŞ Kahramanmaraş’ta PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Fatih Güngör’ün Çağlayancerit ilçesi Kale Mahallesi Cemalobası’ndaki baba ocağına ateş düştü.

Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (2)

GÖREVİ BABASINDAN DEVRALMIŞ
Kahramanmaraş’ta PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Fatih Güngör’ün Çağlayancerit ilçesi Kale Mahallesi Cemalobası’ndaki baba ocağına ateş düştü. Geçmişte babası da güvenlik koruculuğu yapan Fatip Güngör'ün bir yıldır güvenlik korucusu olduğu ortaya çıktı. Şehit Fatih Güngör’ün sosyal medya hesabında bir paylaşımı ise duygulandırdı. Güngör, göndere çekilmiş Türk bayrağını ‘Senin gölgende doğdum, senin gölgende öleceğim’ notuyla paylaştı. Bugün şehit haberini alanlar, Güngör'ün bu paylaşımının altına çok sayıda yorum yaptı.
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Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (2)

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