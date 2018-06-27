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Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

GÜVENÇ, KAYMAKAM MURAT'TAN BİLGİ ALDI TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 1 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçti.

Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (3)

GÜVENÇ, KAYMAKAM MURAT'TAN BİLGİ ALDI
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 1 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçti. Güvenç, buarada Kaymakam Oğuz Cem Murat'tan bilgi aldı. Yaralı 2 askerin Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği belirtildi.
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Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (3)Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (3)Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (3)Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (3)

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