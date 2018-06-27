Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (4)

ŞEHİTLERİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI

Kahramanmaraş'ta PKK'lı teröristlerde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan ile güvenlik korusu Fatih Güngör'ün, Türk bayraklarına sarılı tabutları askerlerin omuzlarında Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı. Şehitlerin cenazeleri, kortej eşliğinde uğurlama törenin düzenleneceği İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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