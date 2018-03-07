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Kahramanmaraş’ta çelik fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 22:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir çelik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan çelik fabrikasında elektrik aksamında yaşanan kısa devre sonucu yangın çıktı.

Kahramanmaraş’ta bir çelik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan çelik fabrikasında elektrik aksamında yaşanan kısa devre sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 12 itfaiye aracıyla birlikte 50 personelin görev aldığı söndürme çalışması sırasında yangının merkezine müdahale edilmek için fabrikanın duvarı delindi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu maddi hasar oluştu.

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