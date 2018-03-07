Kahramanmaraş’ta çelik fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ta bir çelik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan çelik fabrikasında elektrik aksamında yaşanan kısa devre sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 12 itfaiye aracıyla birlikte 50 personelin görev aldığı söndürme çalışması sırasında yangının merkezine müdahale edilmek için fabrikanın duvarı delindi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu maddi hasar oluştu.
Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'
Utandıran görüntü! BM’de Suriye’deki katliamı görüşüp göbek attılar
Diyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştu
İstanbul'da TIR, halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var
İstanbul'daki tarihi camide akıl almaz görüntü
Meral Akşener'den Cüneyt Özdemir'e ders gibi yanıt
'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'
Bu komiser bir başka! Güzelliğiyle mankenlere taş çıkarttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum