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Kahramanmaraş'ta Diyanet-Sen'den Adnan Oktar'a suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 18:58 | Son Güncelleme

MEMUR-SEN'e bağlı Diyanet-Sen Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- MEMUR-SEN'e bağlı Diyanet-Sen Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Ekrem Arslan, Adnan Oktar'a tepki gösterdi. Arslan, şunları söyledi:

"İslam'ın kadın ve erkeklerin giyimi ile tavır ve davranışı konusundaki hükümleri açık iken, İslam dininin hiç tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Müslümanların gözünün içine baka baka milli ve manevi değerleri aşağılayan Adnan Oktar, tepki konulduğunda ahlaksız ifadelerle Diyaneti hedef almaya çalışmaktadır."

Açıklamanın ardından Ekrem Arslan, Cumhuriyet Savcılığına Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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