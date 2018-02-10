Kahramanmaraş’ta feci kaza: 9 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 46 P 9627 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 4’ünün çocuk olduğu öğrenildi.
Minibüste bulunanların Ankara’dan yola çıktıkları öğrenilirken minibüs kullanılamaz hale geldi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili araştırma sürüyor.
Suriye'de İsrail jeti düşürüldü!
AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TSK için harekete geçildi! AKKOR’dan önce PULAT geliyor
Binlerce kişi akın etti, soyağacı sorgulama geçici durduruldu. Nüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağız
Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü
2 çocuk annesi evli kadını şantajla fuhuşa zorladı
ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum