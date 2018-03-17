Kahramanmaraş’ta FETÖ’den 6 subay tutuklandı

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 subaydan 6’sı tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, 7 Mart’ta Kahramanmaraş merkezli 17 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren ve ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara, hava, ve deniz kuvvetlerine mensup subaylardan oluşan hücrelere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 11 subay adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 6 subay tutuklandı. 2 kişinin adli işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
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