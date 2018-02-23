Kahramanmaraş’ta huzur operasyonu

Kahramanmaraş Emniyeti Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde düzenlenen huzur operasyonunda FETÖ’den aranan 2 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş polisi tarafından umuma açık yerler, park bahçeler, sokak araları, şüpheli kişiler ve araçlar üzerinde yapılan huzur uygulamasında değişik suçlardan aranan 34 kişi yakalandı. Operasyonda, FETÖ’den aranan 2 kişi de yakalandı.

Yapılan huzur operasyonuna 95 polis ekibi ve 453 personelin katılırken, 4 bin 350 kişi sorgulandı. Değişik suçlardan aranan 34 kişi yakalandı. Operasyonda, FETÖ kapsamında aranan 2 kişi de gözaltına alındı. 554 araç kontrol edildi, 26 araca değişik ihlallerden 12 bin 220 lira cezai işlem uygulandı.

Yabancılara yönelik olarak yapılan çalışmalarda da, 392 kişinin kimlik kayıtları incelemeye alındı. 8 kişiye Kabahatler Kanununa aykırı davranmaktan idari para cezası verildi. Park ve bahçelerde 8 kişinin üzerinden kesici alet ele geçirip men edildi.