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Kahramanmaraş’ta ’huzur’ uygulaması: 18 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yapılan ’huzur’ uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Türkiye Huzur Uygulaması, Kahramanmaraş’ta da Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotim, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 76 ekip ve 742 personelin katılımıyla yapıldı.Halkın yoğun olarak bulunduğu merkezi bölgelerde yer alan cadde ve bulvarlar, alışveriş merkezleri, şüpheli kişiler ve araçlar uygulama kapsamında arandı.

Kahramanmaraş’ta ’huzur’ uygulaması: 18 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta yapılan ’huzur’ uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.
Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Türkiye Huzur Uygulaması, Kahramanmaraş’ta da Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotim, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 76 ekip ve 742 personelin katılımıyla yapıldı.
Halkın yoğun olarak bulunduğu merkezi bölgelerde yer alan cadde ve bulvarlar, alışveriş merkezleri, şüpheli kişiler ve araçlar uygulama kapsamında arandı. 79 bölgede Mobil Tablet PC cihazlarıyla kimlik sorgusu yapıldı. Huzur uygulamasında 4 bin 115 kişi sorgulanırken, 469 araç ve 141 iş yeri kontrol edildi. 5 araca değişik ihlallerden 820 lira ceza uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.
Uygulamada, değişik suçlardan aranan 18 kişi de yakalandı. Arif Demirhan isimli bir vatandaş polisin yaptığı çalışmadan memnun olduğunu dile getirerek "Bu tarz uygulamaların devamını dileriz. Polisimize teşekkür ederiz" dedi.

Kahramanmaraş’ta ’huzur’ uygulaması: 18 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta ’huzur’ uygulaması: 18 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta ’huzur’ uygulaması: 18 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta ’huzur’ uygulaması: 18 kişi yakalandı

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