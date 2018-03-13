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Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 ölü, 5 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir inşaatta beton dökülürken meydana gelen göçükte 2 işçi öldü, 5 işçi yaralandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir inşaatta beton dökülürken meydana gelen göçükte 2 işçi öldü, 5 işçi yaralandı. Küçük Sanayi Sitesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katının betonu dökülürken, kalıp çöktü. İşçilerden bazıları enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazdan yaralı çıkarılan 6 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Topuz (47), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Göçük altında başka işçilerin de olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran AFAD ve itfaiye ekipleri, çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Yaklaşık 2 saat sonra işçilerden Yusuf Topuz'un da cesedine ulaşıldı. Ali Topuz'un akrabası olduğu belirtilen Yusuf Topuz'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane moruna konuldu. Diğer 5 yaralının ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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