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Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 3 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 16:15 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta inşaatta tahtadan yapılan beton kalıbına harç döküldüğü sırada göçük meydana geldi, 3 işçi yaralandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta inşaatta tahtadan yapılan beton kalıbına harç döküldüğü sırada göçük meydana geldi, 3 işçi yaralandı. Olay, saat 13.30 sıralarında Üngüt Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, harç dökülen tahtadan yapılan kalıp bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmeyle birlikte işçilerden Şahin Pekmez, Ali Pekmez ve Muhammet Çomruk enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık görevlisi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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