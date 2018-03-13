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Kahramanmaraş’ta inşattaki göçükte ölü sayısı 2’ye çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 15:55 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir inşaatta meydana gelen göçükte ölü sayısı 2’ye yükseldi.Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte, Ali Topuz (47), kardeşi Yusuf Topuz, Yusuf Köse (34) Hüseyin Gül (53), Ramazan Kar (59), Ahmet Üzüm (47) ve Mustafa Şeker (51) yaralandı.

Kahramanmaraş’ta bir inşaatta meydana gelen göçükte ölü sayısı 2’ye yükseldi.
Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte, Ali Topuz (47), kardeşi Yusuf Topuz, Yusuf Köse (34) Hüseyin Gül (53), Ramazan Kar (59), Ahmet Üzüm (47) ve Mustafa Şeker (51) yaralandı. Yaralılardan Ali Topuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ali Topuz’u ziyarete geldiği öğrenilen kardeşi Yusuf Topuz da kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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