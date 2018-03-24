Kahramanmaraş’ta kaçak içki operasyonu

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir otomobilde kaçak içki ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pınarbaşı Mahallesi’nde M.Ç.’ye ait otomobilde yapılan aramada 12 adet kaçak içki ve kaçak sigara ele geçirildi. M.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.