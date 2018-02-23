Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş’ta bir evde 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigarayla mücadele kapsamında Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bir eve operasyon yaptı. Evdeki arama 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla igili 1 kişi gözaltına alındı.
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