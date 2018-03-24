Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı operasyonda 3 bin 785 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Şerefoğlu yolu üzerinde yaptığı denetimlerde iki otomobilde yaptığı aramada 3 bin 785 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.