Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince bir otomobile ve işyerinde yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a gelen bir otomobilde ve satış noktası bir iş yerinde yaptığı operasyonda 2 bin 810 paket gümrük kaçağı sigaraya ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü ve iş yeri sahibi gözaltına alındı.
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