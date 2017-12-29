Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Ökkeş Güler yönetimindeki 46 AB 347 plakalı otomobil, Kadir Gökırmak yönetimindeki 33 DK 530 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra servis yoluna geçip park halindeki kamyona çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Tayyip Engizek (18) öldü, sürücüler Ökkeş Güler ve Kadir Gökırmak ile 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Kazada ölen Engizek'in cesedi ise otopsi için morga kondu.
Ülkede darbe son anda önlendi!
AK Partili başkan istifa etti
İstanbul'da bomba paniği!
ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığına adayım!
Okuldaki temizlik işçisinden öğrenciye korkunç taciz!
Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Okuyucu Yorumları 0 yorum