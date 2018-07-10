HABER

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 260 bin lira para ile çok sayıda silah, çek ve senet ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma suçları kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde organize suç örgütlerine yönelik çok sayıda adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, 1 uzi otomatik silah, 1'i M16 tipi olmak üzere 3 pompalı tüfek, 1 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 260 bin lira para, 628 tabanca mermisi, bıçak, hortum ve çok sayıda senet, çek, satış sözleşmesi, tapu, alacak defteri ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 2 polisi ezdi'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 2 polisi ezdi
5 mahrem subay adliyeye gönderildi5 mahrem subay adliyeye gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.