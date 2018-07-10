Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 260 bin lira para ile çok sayıda silah, çek ve senet ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma suçları kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde organize suç örgütlerine yönelik çok sayıda adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, 1 uzi otomatik silah, 1'i M16 tipi olmak üzere 3 pompalı tüfek, 1 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 260 bin lira para, 628 tabanca mermisi, bıçak, hortum ve çok sayıda senet, çek, satış sözleşmesi, tapu, alacak defteri ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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