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Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

1 KİŞİ DAHA YAKALANDI Kahramanmaraş'ta, organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında, 1 kişi daha yakalanıp, gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı (2)

1 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Kahramanmaraş'ta, organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında, 1 kişi daha yakalanıp, gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı, 8'e yükseldi. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı (2)Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı (2)Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı (2)Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı (2)

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