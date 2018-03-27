Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 5 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Örgüt cenazelerinde, toplantı gibi çeşitli ortamlarda PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 9 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere İl jandarma Komutanlığı'na götürülürken, adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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