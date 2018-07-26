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Kahramanmaraş'ta PKK operasyonunda 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 16:21 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda A.K., B.K. ve İ.K.'nın terör örgütü PKK üyesi olduğu, örgüte yardım ve yataklık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonunda adresleri tespit edilen şüpheliler, salı günü Çağlayancerit ilçesinin Kale Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının ardından Pazarcık Adliyesi'ne sevk edilen 3 kişi, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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