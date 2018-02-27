Kahramanmaraş’ta pos tefecilerine operasyon

Kahramanmaraş’ta pos tefecilerine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri tarafından pos tefecilerine yönelik 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, farklı şirketlere ait 3 adet pos cihazı, suç geliri 7 bin 220 TL para ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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